Врачи спасли ребенка с редкой паталогией сердца

Поначалу ничто не указывало на проблемы со здоровьем у маленького Димы, но на очередном плановом обследовании врачи заподозрили неладное с сердцем. Родителей с малышом сначала направили в Детскую областную больницу, а затем — в кардиоцентр. Об этом рассказали в областном правительстве. Углубленная диагностика показала аневризму левого желудочка сердца. Более того, она достигала около четырёх сантиметров в диаметре, что, по словам заведующего детским кардиохирургическим отделением в кардиоцентре Евгения Кривощёкова, практически равно объёму самого левого желудочка.

— Аневризма левого желудочка — это выпячивание стенки сердца, которое может привести к серьёзным осложнениям и, как следствие, к инсульту или сердечной недостаточности, — объяснил Евгений Кривощеков. — Чаще всего она возникает у взрослых больных после перенесённого инфаркта. У детей же это крайне редкая патология, за мою многолетнюю практику это всего третий раз.

Несмотря на рискованность операции, оставлять ситуацию без вмешательства было невозможно. Работа с маленьким сердечком требует максимальной точности — отклонение даже на доли миллиметра может привести к катастрофическим последствиям. И это была только первая сложность, с которой столкнулись хирурги. Кроме того, понять структуру аневризмы и выбрать тактику операции можно было только во время самого вмешательства:

— Мы готовились к разным вариантам развития событий, поэтому ключевое решение о тактике операции смогли принять в её процессе быстро и слаженно, — отметил Евгений Кривощёков. — Применили технологию, которая используется во взрослой кардиохирургии, так называемую процедуру Дора. Она позволяет устранить патологическое выпячивание, не сократив объём и насосную функцию левого желудочка сердца.

Операция прошла успешно, а восстановление маленького пациента — быстро и эффективно: всё происходило накануне второго дня рождения Димы, и свой праздник он встречал уже дома.