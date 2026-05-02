Когда нужно удалять зуб мудрости, а когда можно его оставить

Зубы мудрости можно не удалять, если совпали четыре фактора: он не кариозный, имеет зуб антагонист, стоит в зубном ряду и не является причиной травмы слизистой, рассказал «Газете.Ru» врач-стоматолог-хирург междисциплинарного стоматологического центра Пироговского университета Марсель Файзрахманов.

© РИА Новости

«В повседневной практике врача-стоматолога-хирурга часто встает задача, какую тактику применить по отношению к зубу мудрости. В случае, если зуб мудрости имеет кариозную полость, то такой зуб в большинстве случаев удаляется, так как полноценно пролечить его сложно в силу удаленного расположения в полости рта. Также это не всегда целесообразно. В случае если зуб мудрости отрицательно влияет на соседний зуб или является источником хронической травмы слизистой оболочки, — это является абсолютным показанием для удаления и требует незамедлительного хирургического вмешательства. При отсутствии антагониста зуб мудрости также удаляется в силу того, что не несет никакой смысловой нагрузки», — рассказал врач.

Но нельзя не сказать о тех случаях, когда у пациентов полностью прорезались зубы мудрости на верхней и нижней челюстях, они располагаются в зубном ряду, имеют антагонистов, не поражены кариозными процессами, не вызывают травм слизистой оболочки и пациент поддерживает полноценную гигиену, то вполне уверенно можно сказать, что такие зубы имеет право полноценно функционировать в ротовой полости.