Врач назвал крайне опасный симптом онкологии

На тревожный сигнал, который часто оказывается недооцененным, так как не сопровождается ни болью, ни тяжелым дискомфортом, указал кардиолог Константин Крулев.

Речь о специфическом нарушении глотания твердой пищи, приспособиться к которому не так уж сложно, пишет врач в своем Telegram-канале.

Между тем при появлении так называемого синдрома малых признаков возможна, например, ранняя диагностика рака желудка. Однако многие пациенты не спешат обследоваться.

"Один из пациентов вскользь упомянул, что ему иногда приходится запивать еду, чтобы не поперхнуться. Причем анализы не выявили признаков анемии или воспаления. К сожалению, убеждения не подействовали. Мужчина пришел на следующий прием только через полгода, нарушение глотания уже усилилось", - объяснил Константин Крулев.

Со временем человек уже не садился на стол без стакана воды. Что любопытно, эта ситуация его никак не беспокоила, ведь он "просто запивал пищу водой". Убедить пациента пройти обследование удалось с огромным трудом.

"В итоге на УЗИ были выявлены метастазы в печени, а на гастроскопии опухоль желудка. Он получал уже консервативное паллиативное лечение - операция в таком случае невозможна", - отметил врач.

