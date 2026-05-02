Пересадка нервов и фрагментов костей будет доступна в России

Спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты будут находиться в списке объектов, разрешенных к трансплантации, с 1 сентября. Это следует из приказа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов трансплантации», — говорится в документе.

Согласно изменениям, разрешенными объектами для пересадки станут нервы, спинной мозг и его фрагменты, а также кости и их фрагменты.

Одновременно с этим из перечня исключены кости свода черепа и нижняя челюсть.