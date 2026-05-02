К 2030 году врачи будут следить за здоровьем пациентов прямо из дома

В России планируют запустить масштабную программу дистанционного мониторинга здоровья населения к концу текущего десятилетия. О такой инициативе 1 мая объявили участники форума «Есть результат!», который проходит на площадках Санкт-Петербурга. Суть проекта — использование специальных носимых гаджетов и медицинских приборов, которые смогут фиксировать ключевые показатели организма и передавать их лечащему врачу в режиме реального времени.

© runews24.ru

Встроенные алгоритмы при этом будут самостоятельно анализировать данные и сигнализировать доктору о потенциальных рисках, что особенно критично для пациентов с диабетом, гипертонией или сердечно-сосудистыми патологиями. По задумке авторов, это позволит не только повысить качество жизни пожилых людей, но и снизить нагрузку на поликлиники.

На полях форума, который позиционируется как одно из ключевых политических событий года, обсуждаются и другие шаги в социальной сфере. Участники, а их собрались тысячи, подводят итоги уже реализованных проектов. Например, благодаря содействию партии в отдаленные поселки и села удалось привлечь 80 тысяч врачей и фельдшеров.

Параллельно на дискуссионных площадках идут совещания по новым инициативам: поддержке семей с детьми и помощи ветеранам специальной военной операции. Главными темами заседания стали здравоохранение и демография, вопросы повышения рождаемости.

По итогам форума организаторы намерены принять обновленную народную программу, учитывающую наказы граждан. Ранее со всех регионов страны уже были собраны предложения и пожелания от местных жителей. Сторонники проекта уверяют, что внедрение домашнего мониторинга не потребует от пациентов сложных манипуляций — система задумывается как максимально интуитивная.

Однако критики сомневаются, что сеть способна полностью обеспечить всех нуждающихся качественными приборами и защитой персональных данных за оставшиеся пять лет. Решение этих вопросов, вероятно, и станет главным вызовом для разработчиков в ближайшее время.