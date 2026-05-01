Как изменилась обеспеченность населения РФ врачами за 2025 год

"Обеспеченность населения врачами за 2025 год выросла на 3,1%, средними медицинскими работниками - на 1,7%", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

По словам вице-премьера, это произошло благодаря внедрению вахтового метода работы врачей, трудоустройству ординаторов второго года обучения, реализации программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".