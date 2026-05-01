Медведев рассказал об успехах в борьбе с младенческой смертностью в РФ

Показатели младенческой и материнской смертности в России сейчас стали ниже, чем во многих западных странах. Об заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на отчетно-программном форуме партии.

"Когда мы начинали заниматься 20 лет назад нашими национальными проектами, у нас, к сожалению, младенческая и материнская смертность были на очень плохом уровне. Мы честно это признали. Так вот, сегодня наши показатели лучше, чем во многих западных странах. И все это измеряется при помощи абсолютно объективных значений", - сказал Медведев.

По его словам, "это, безусловно, неоспоримый результат совместной работы "Единой России" и правительства".

В целом, по его словам, система защиты здоровья детей в РФ сильно изменилась в последние годы. "Она не бывает идеальной, это понятно. Но в сравнении с тем, что мы имели, скажем, лет 10, а тем более 20 назад, это уже совершенно иная история", - подчеркнул председатель "Единой России".