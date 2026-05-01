Сколько человек прошли диспансеризацию на рабочем месте в 2025 году

Порядка 2 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте в 2025 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1 млн 900 тыс. человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 млн человек", - сообщила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что с 2025 года в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи была предусмотрена возможность прохождения профосмотров и диспансеризации на рабочем месте.

В пятницу зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, они пообщались с персоналом центра.