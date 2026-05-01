В России стали быстрее диагностировать инфекции

Время диагностики ряда инфекционных заболеваний в России сократилось с полутора часов до 30 минут благодаря созданию 69 новых экспресс-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме партии «Единая Россия. Есть результат!».

Работа ведется в рамках реализации Федерального проекта «Санитарный щит страны», передает РИА «Новости».

Голикова подчеркнула, что ранее в российские регионы поступили 25 мобильных лабораторий, что позволило сократить время реагирования на вспышки опасных инфекций по стране до 24 часов. Также, по словам вице-премьера, почти 40 млн россиян, включая участников спецоперации на Украине, в 2025 году получили специализированную медицинскую помощь.

Вице-премьер добавила, что продолжается расширение базовой программы обязательного медицинского страхования: сегодня в нее включают новые уникальные методы лечения. В ближайшее время Минздрав утвердит приказ о введении новой специальности – врача здорового долголетия, у этих специалистов появятся собственные функционал и обязанности.

Голикова уточнила, что уже 264 специалиста из 50 регионов прошли соответствующую переподготовку для работы по направлению здорового долголетия и эта работа будет продолжаться. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что такие врачи должны обладать особенно высокими коммуникативными навыками, ведь к ним обращаются не только с жалобами на здоровье, но и в предрисковых ситуациях, что требует особого внимания.

