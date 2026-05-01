Вице-премьер Голикова высказалась о будущем ИИ в медицине

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетили Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где высказалась о роли искусственного интеллекта в современной медицине.

По словам Голиковой, окончательный вердикт при постановке диагноза в любом случае выносит доктор, тогда как нейросети и алгоритмы выступают лишь в роли вспомогательного подспорья.

Отвечая на вопрос сотрудников центра о том, кто должен нести ответственность за гипотетические ошибки ИИ, Татьяна Голикова заявила:

«За ошибку точно будет отвечать врач».

Она также подчеркнула, что власти не планируют вносить поправки в законодательство, которые бы позволили искусственному интеллекту ставить финальную подпись под диагнозом.

«Потому искусственный интеллект — это только в помощь», — подчеркнула вице-премьер.

Медведев, в свою очередь, обратил внимание на неоднозначное отношение пациентов к технологиям ИИ: кто-то с опаской относится к машинным решениям, а кто-то, напротив, полностью доверяет им. При этом Медведев напомнил, что на текущем этапе ошибки свойственны как нейросетям, так и людям — не застрахован от них и живой врач.

«Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать. Но, безусловно, человек ставит точку, пока, во всяком случае», — указал он.

Ранее на этой неделе в Нижнем Новгороде врачей заподозрили в использовании чат-бота с искусственным интеллектом для постановки диагнозов. Местный Минздрав зафиксировал необычные заключения на портале «Госуслуги: в документах стали появляться эмодзи и стилистика, характерная для ответов нейросетей. После анализа ведомство пришло к выводу, что врачи применяют ИИ при постановке диагнозов. Дальнейшее использование нейросетей медикам запретили.

До этого глава юридической практики в компании по поиску работу Александр Южалин отметил, что использование искусственного интеллекта на рабочем месте само по себе не является основанием для увольнения. Вместе с тем, по его словам, работодатель вправе ограничить либо полностью запретить подобные инструменты.