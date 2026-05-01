Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови

Министерство здравоохранения РФ расширило временные противопоказания к донорству крови, в частности, срок отвода от донаций после контакта с ВИЧ-инфицированным увеличен со 120 дней до 365. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Также список пополнился хирургическими вмешательствами, вакцинацией, приемом определенных лекарств, контактами с зараженными людьми (в том числе с ВИЧ-инфицированными), посещением стоматолога, травмами и некоторыми заболеваниями. Для каждого из них установлен свой срок отвода, минимальный - 10 дней, максимальный - 365.

Помимо этого, расширен перечень постоянных противопоказаний к донорству. Его пополнили инфекционные, аутоимунные, неврологические, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Также декларируется расширенное типирование эритроцитарных антигенов и обязательное тестирование образцов крови на маркеры ВИЧ, вирусных гепатитов B и C и сифилиса при помощи иммунологических и молекулярно-биологических методов. Кроме того, документ разрешает проводить экспресс-тестирования на гемотрансмиссивные инфекции перед первой сдачей крови. В случае получения сомнительных результатов будут проводиться многоступенчатые подтверждающие исследования, которые предусматривают и направление образцов в референс-лаборатории.

Срок хранения документов после донации увеличился с 5 лет до 30 лет на бумаге и до 50 лет в электронной базе.