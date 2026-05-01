Врачи спасли мать и новорожденную

Жительница Тамбовского округа поступила в областной перинатальный центр с жалобами на боли в животе. Из-за особенностей течения беременности диагностика аппендицита оказалась затруднена, поэтому для принятия решения был собран врачебный консилиум.

С учётом угрозы для жизни женщины и ребёнка медики приняли решение провести экстренную комбинированную операцию — кесарево сечение и аппендэктомию.

В операции участвовали заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Елена Николаева и заместитель главного врача по хирургии Евгений Брегадзе.

Хирургическое вмешательство прошло в два этапа: сначала акушеры выполнили кесарево сечение, после чего, не закрывая брюшную полость, хирурги удалили воспалённый аппендикс, рассказали в амурском Минздраве.

В результате на свет появилась здоровая девочка весом 2815 граммов. Сейчас и мама, и ребёнок уже выписаны домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

