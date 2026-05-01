Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил о первых результатах лечения меланомы новой вакциной.

«У него (пациента. — RT) была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что создание онковакцины для каждого пациента занимает три месяца.