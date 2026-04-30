Эксперт ВОЗ назвал «мусорную еду» и потребовал запрета синтетики

Любимое лакомство миллионов россиян может быть смертельно опасным. Президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин в интервью изданию «Абзац» заявил, что мармелад с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами — это «мусорная еда». По словам специалиста, регулярное употребление таких сладостей ведёт к ожирению, аллергии, болезням желудочно-кишечного тракта и даже к развитию онкологии.

© runews24.ru

Эксперт бьёт тревогу из-за отсутствия должного контроля за производством. Демин настаивает на введении обязательной государственной экспертизы технических условий и стандартов. Вся продукция должна регистрироваться в федеральном информационном фонде — только тогда, считает он, можно будет отсечь опасные образцы.

У страха есть основания: в 2023 году Роскачество проверило 30 марок жевательного мармелада. Результат шокирует: лишь восемь производителей смогли подтвердить соответствие строгим стандартам. Остальные 22 марки, по сути, торгуют здоровьем покупателей, добавляя в состав химию, которая десятилетиями накапливает в организме канцерогенный потенциал.

Медик в интервью изданию «Абзац» советует внимательно изучать этикетки. Чем короче и понятнее состав (пектин, агар-агар, натуральные соки), тем безопаснее продукт. Синтетические Е-добавки и длинные списки непроизносимых ингредиентов — прямое указание отказаться от покупки.

Кстати, на майских праздниках эксперты советуют быть осторожнее не только с мармеладом, но и с шашлыками. Эндокринолог Оксана Михалева предупреждает: жирное мясо на углях в больших количествах может серьёзно подорвать самочувствие. Золотое правило праздничных застолий — умеренность. И всегда помнить, что натуральные продукты безопаснее любых разноцветных «химических конфет».

