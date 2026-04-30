Стало известно, как изменилось число сделанных по ОМС процедур ЭКО

Число процедур ЭКО, сделанных по ОМС, с 2019 года выросло на 70%, а их финансирование — на 51,5%. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на заседании правления ФОМС.

"По итогам 2025 года в рамках территориальных программ ОМС выполнено 104 тыс. случаев ЭКО, в рамках базовой программы ОМС, оказанной федеральными клиниками, проведено 12 тыс. случаев. <…> С 2019 года объем процедур вырос на 70%, а финансирование — на 51,5%. По данным территориальных фондов ОМС, в 2024 году из 77 225 случаев ЭКО, дошедших до четвертого этапа, беременность наступила в 29% случаев», — сказал Баланин.

По его словам, такие данные демонстрируют, что государственная поддержка ЭКО не только расширяет возможности для российских семей, но и дает ощутимый демографический эффект.

В пресс-службе ФОМС напомнили, что с 2024 года при распределении квот на ЭКО применяется новый подход: теперь они направляются в первую очередь медицинским организациям, которые за предыдущий год выполнили не менее 100 процедур ЭКО. Такая мера позволяет сконцентрировать помощь в клиниках с подтвержденным опытом и высокой квалификацией специалистов.