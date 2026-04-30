Женщина пожаловалась на пищевое отравление и оказалась смертельно больна

Жительница Великобритании Эмили Каллум узнала, что смертельно больна после того как обратилась в больницу из-за пищевого отравления. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

36-летняя женщина рассказала, что недомогание началось после завтрака: ее стало тошнить, и она решила, что дело в испорченном молоке. Однако через несколько дней ей не стало лучше, и она решила обратиться к врачам. Сначала они предположили болезнь Крона, но позже выяснилось, что причина ее плохо самочувствия оказалась еще более серьезной.

После обследований у Каллум выявили гастропарез. По словам женщины, к моменту постановки диагноза при росте 170 сантиметров она весила 22 килограмма.

«Мне сделали УЗИ и сказали, что если я не наберу вес, то, по сути, меня "принудительно" признают анорексичкой, так что, вероятно, мне осталось жить не больше года», — рассказала она.

Чтобы Каллум могла питаться, ей установили в кишечник трубку, через которую она получает питательные вещества. Это помогло ей набрать восемь килограммов. Теперь женщина мечтает получить систему, через которую питательные вещества будут поступать прямо в кровоток. Однако пока операция невозможна, так как ее вес слишком мал.

