Врачи спасли парня с перекрывшей ствол мозга «жемчужной опухолью»

Как сообщает сайт Минздрава региона, у юноши обнаружили холестеатому, или эпидермоидную кисту головного мозга, которую врачи называют «жемчужной опухолью» из-за характерного внешнего вида — она белая с перламутровым отливом. Это новообразование доброкачественное, но редкое (его выявляют у 3-9 человек на каждые 100 тысяч населения в год) и очень опасное.

Опухоль нашли только в апреле 2026 года, когда у Никиты начались нестерпимые боли и нарушилась координация. Спасти сына помог отец-фельдшер: увидев снимки МРТ, он сам отвёз его в облбольницу. Прямо с приёма пациента экстренно подняли в операционную.

«Глядя на снимок, мы не поверили, что перед нами живой человек. Это просто невероятно», — признаётся нейрохирург Шалиндер Аул.

Вместе с коллегой Ильясом Кылдановым он оперировал почти семь часов. Опухоль размером 6 на 4,5 см передавила ствол мозга.

«Останься он дома ещё на сутки, и было бы поздно. К сожалению, очень часто наши пациенты не придают значения головной боли, а это опасно», — говорит Шалиндер Аул.

Сейчас Никита уже ходит сам, у него восстановились речь и координация. Врачи верят, что вскоре он вернётся к работе. Сам молодой человек и его отец благодарят докторов за второй день рождения.