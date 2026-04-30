Подмосковные врачи спасли мужчину, который неудачно чихнул и сломал гортань

Бригада скорой помощи доставила в Пушкинскую больницу молодого человека со сломанной гортанью. Он чихнул «внутрь себя», зажав нос пальцами. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

После чиха пациент услышал хруст в горле, а позднее у него возник отек шеи и щек.

— При небольшом нажатии на шею она хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку. В ходе обследования врачи диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему — так называется проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи, — говорится в материале.

Врач-отоларинголог Михаил Дорош объяснил, что кольца трахеи и хрящи гортани соединены связками и во время чихания произошел разрыв одной из них, поэтому воздух из легких через отверстие пошел в ткани.

Мужчина неделю находился под наблюдением медиков, и в результате его выписали домой, пишет ведомство.

Ранее врачи Мытищинской больницы смогли спасти мужчину, которому во время лечения зубов в дыхательные пути попал стоматологический бур. Инцидент произошел в частной клинике. Инструмент попал в дыхательные пути пациента. Почувствовав дискомфорт, мужчина обратился за медицинской помощью. После операции состояние пациента быстро стабилизировалось и осложнений не возникло.