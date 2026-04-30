Как в России пытаются навести порядок на рынке превентивной медицины

В России насчитывается от 300 до 600 тысяч специалистов по питанию — и лишь 5% из них имеют медицинское образование. Отрасль с многомиллионной аудиторией впервые получает институциональный каркас.

29 апреля в Москве прошло заседание комиссии по этике и профессиональной ответственности Федерации специалистов превентивной медицины и питания (СПМП) — организации, которую Минюст зарегистрировал в феврале 2026 года. На повестке стоял вопрос, который давно назрел: рынок нутрициологии растёт, но существует фактически в правовом вакууме.

Советы из соцсетей дороже, чем кажется

Заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков обозначил главную точку риска — соцсети, где неверифицированные «эксперты» раздают рекомендации по питанию сотням тысяч подписчиков. По его словам, такие советы уже приводят к реальному ухудшению здоровья граждан, включая детей. Депутат заявил о готовности продвигать соответствующие инициативы на законодательном уровне.

Масштаб проблемы подтверждается медицинской статистикой, которую привели участники заседания: среди задокументированных последствий работы неквалифицированных нутрициологов — токсические поражения печени и почек, жизнеугрожающие аритмии, пропущенные онкологические диагнозы и применение незарегистрированных препаратов.

При этом действующее законодательство фактически не создаёт сдерживающих стимулов: штраф за незаконную медицинскую деятельность для физических лиц составляет около 2500 рублей, а уголовная ответственность наступает только при доказанном вреде здоровью.

Реестр, кодекс и профстандарт

Президент Федерации СПМП Ирина Писарева — врач-диетолог с многолетним опытом, эксперт-нутрициолог международного уровня — предложила конкретную архитектуру регулирования. Центральный элемент — единый публичный реестр специалистов с верификацией квалификации и обязательным подписанием кодекса этики при вступлении. Параллельно планируется маркировка профильных блогеров и сообществ в соцсетях, включая VK и Max, а также чёткое разграничение компетенций между специалистами с медицинским образованием и без него.

Ещё одна инициатива — разработка профессионального стандарта специалиста по профилактике заболеваний, здоровому образу жизни и питанию совместно с профильными институтами Министерства образования и науки.

«Наша цель — устойчивое развитие отрасли и повышение доверия к специалистам с превентивным подходом к здоровью», — формулирует задачу Писарева.

Показательно, что она уже включена в Рабочую группу по превентивной медицине Экспертного совета по вопросам развития здравоохранения при заместителе председателя Государственной думы Владиславе Даванкове — том самом, кто поднял вопрос о регулировании соцсетей на апрельском заседании. К диалогу подключились и представители исполнительной власти: на площадке Государственной думы в обсуждении участвовал заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и представители других профильных ведомств. По словам Писаревой, она предложила ряд конкретных мер по защите пользователей соцсетей от медицинской дезинформации — и одновременно по повышению доверия к верифицированным экспертам.

Серый рынок: от пептидов до БАД

Отдельным блоком на заседании обсуждалась проблема оборота пептидов — класса веществ, активно продвигаемых в wellness-сегменте. Медицинский юрист Юлия Омельянчук указала: значительная часть таких препаратов реализуется через интернет и клиники без государственной регистрации, имея лишь сертификаты соответствия. Фактически речь идёт о веществах, прошедших испытания преимущественно на животных, — при этом часть из них сопряжена с рисками онкологических осложнений.

Схожая ситуация складывается на смежных рынках — БАД и функционального питания, где отсутствие единых стандартов качества и верификации открывает пространство для недобросовестных игроков. Регулирование этого сектора Федерация также включила в число своих приоритетов.

По итогам заседания была создана рабочая группа при экспертном совете, которая займётся изучением пептидной тематики.

Диплом за выходные

Параллельно с регуляторными пробелами в обороте препаратов участники зафиксировали системную проблему в образовании. Сегодня получить «диплом нутрициолога» можно за несколько дней онлайн — без единых стандартов, без требований к содержанию программ и без какой-либо проверки итоговых компетенций. Десятки онлайн-школ выдают документы об окончании курсов, которые на практике ничем не отличаются друг от друга по юридическому статусу — то есть не значат ничего. Именно выпускники таких программ чаще всего и оказываются в соцсетях с готовностью давать рекомендации всем желающим.

Федерация СПМП предлагает разорвать этот замкнутый круг: совместно с профильными институтами Минобрнауки разработать единые критерии подготовки специалистов, аккредитовать образовательные программы и сформировать чёткую границу между полноценным профессиональным обучением и курсами выходного дня. Параллельно планируется выстроить систему, при которой только специалисты с подтверждённой квалификацией смогут пройти верификацию и попасть в единый реестр Федерации.

Контекст

Показательно, что Федерация строит работу не на декларациях, а на конкретной правовой основе — законах о некоммерческих организациях, о саморегулируемых организациях и об основах охраны здоровья граждан. Ссылка на закон о СРО особенно значима: она говорит о том, что организация потенциально претендует на роль полноценного саморегулятора отрасли с реальными механизмами влияния на рынок, а не просто статусом общественного объединения.

В этом контексте миссия Федерации звучит не как декларация о намерениях, а как операционная задача: сформировать экосистему, в которой каждый специалист работает по единым профессиональным стандартам, а каждый потребитель получает качественные и безопасные услуги в области питания, wellness и превентивной медицины. Запрос государства на такую структуру очевиден — превентивная медицина была обозначена приоритетным направлением развития здравоохранения ещё в 2024 году в выступлении министра Михаила Мурашко и указе президента.

Рынок подошёл к развилке: либо отрасль получит прозрачные правила и институциональную ответственность, либо продолжит стихийный рост с предсказуемыми медицинскими и репутационными последствиями.