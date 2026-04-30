Хирург провел операцию на открытом сердце прямо на улице
Главный хирург Национального института онкологии Жолт Дубоцки совершил уникальную операцию для спасения пациента. Он провел хирургическое вмешательство на открытом сердце прямо на улице.
30-летний мужчина получил удар ножом в сердце и находился в критическом состоянии. Дубоцки, который работал в санитарной авиации, пришел к выводу, что пациент не перенесет транспортировку. Ему требовалась немедленная помощь.
Без стерильной операционной и стандартного оборудования Дубоцки вскрыл грудную клетку пациента и наложил швы на бьющееся сердце. Операция заняла всего семь минут.
Состояние мужчины удалось стабилизировать, и его доставили в больницу для дальнейшего лечения. Такого рода процедуры проводятся крайне редко, заявили в Национальном институте онкологии Венгрии.
