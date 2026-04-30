В Роспотребнадзоре назвали срок завершения эпидсезона гриппа и ОРВИ в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости спрогнозировал сроки окончания текущего эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям.

По его словам, традиционный спад циркуляции вирусов ожидается в конце мая - начале июня. К этому моменту, как пояснил ученый, интенсивность распространения респираторных инфекций должна упасть до типичных межсезонных значений, а активность гриппа достигнет своего годового минимума.

При этом академик сделал оговорку, что ряд возбудителей ОРВИ, в частности аденовирусы и риновирусы, не подвержены ярко выраженной сезонной динамике и продолжают беспрерывно циркулировать среди населения на протяжении всего календарного года. Что касается характеристик завершающегося эпидемического периода 2025-2026 годов, то, согласно оценке Горелова, уровень заболеваемости в целом не выбивался за рамки привычных многолетних показателей. Доминирующим же штаммом в этом сезоне выступал так называемый гонконгский грипп.

