В России резко выросла заболеваемость ОРВИ

В России зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по острым респираторным вирусным инфекциям. По данным специалистов, текущие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ оказались на 2,5% выше средних многолетних значений, при этом вирусологи отмечают тенденцию к одновременному заражению несколькими видами вирусов.

Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова пояснила, что превышение фиксируется несмотря на сезонные колебания, когда одни возбудители болезни сменяют другие.

Так, согласно наблюдениям, грипп чаще всего доминирует в ноябре, январе и марте, в то время как риновирусы активны в сентябре, октябре, декабре и январе. Ситуация осложняется тем, что симптоматика различных инфекций практически идентична, что затрудняет оперативную диагностику без лабораторных тестов, пишут «Известия».

На 17-й календарной неделе, охватывающей период с 20 по 26 апреля, как минимум в восьми субъектах федерации был зафиксирован устойчивый рост числа обращений с симптомами ОРВИ. В «красную зону» по динамике заболеваемости попали Вологодская, Рязанская, Мурманская, Калужская и Костромская области, а также Республика Крым с Севастополем, Ханты-Мансийский автономный округ и Кабардино-Балкария.

Несмотря на продолжающееся распространение инфекции в ряде регионов, академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не драматизировать ситуацию. По его оценке, общий сезонный подъем инфекций практически завершен, а текущие вспышки являются локальными и не влияют на общую эпидобстановку в стране. Специалисты продолжают мониторинг циркулирующих штаммов.

