Смертельные инфекции, вирус Йезо и аномальные клещи: чего ждать от этого лета

Эпидемический сезон-2026 ставит перед россиянами новые, ранее неизвестные угрозы. Российские ученые впервые обнаружили в клещах на территории страны генетический материал вируса Йезо, а также участились случаи тяжелых аллергических реакций на мясо, приводящие к летальному исходу.

© runews24.ru

Группа исследователей из Японии и Новосибирска выявила, что вирус Йезо активно циркулирует в популяции клещей Ixodes persulcatus в РФ. Он вызывает тяжелую лихорадку, способную поражать сердечно-сосудистую систему. Хотя ранее болезнь диагностировали только в Азии, теперь она представляет угрозу и для россиян.

Параллельно эксперты бьют тревогу по поводу синдрома альфа-гал. В 2025 году был зафиксирован первый летальный исход из-за аллергии на красное мясо, спровоцированной укусом клеща. Попадающая в организм молекула может вызывать опасные аллергические реакции на мясо и молочные продукты с отсроченными проявлениями (через 3-6 часов) — от сыпи до анафилактического шока.

Официальная статистика Роспотребнадзора также внушает беспокойство. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил, что в 2025 году было зарегистрировано более 9,5 тысячи случаев болезни Лайма, что примерно в пять раз превышает заболеваемость энцефалитом. При этом клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) на ранней стадии часто маскируется под грипп.

Ситуацию усугубляет прогноз аномальной активности паразитов. Из-за теплой и многоснежной зимы выживаемость клещей в 2026 году аномально высока. По данным Роспотребнадзора, сезон начался раньше и уже к концу мая ожидается пик их численности. Медики призывают не игнорировать даже малейшие симптомы ОРВИ, развившиеся после прогулки на природе, и сдавать снятых клещей на анализ в лаборатории.

