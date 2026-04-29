Утверждены критерии, по которым врачи будут назначать БАДы пациентам
Правительство утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок - это необходимо для правильного назначения БАДов врачами своим пациентам.
С сентября 2025 года у врачей в России появилось новое право - официально назначать пациентам БАДы в дополнение к основному лечению. Раньше врач мог рекомендовать прием добавок, руководствуясь собственным мнением и знаниями, теперь процесс четко регламентирован, а назначение фиксируется в истории болезни.
По новому порядку выписать можно только добавки, находящиеся в легальном обороте, зарегистрированные на территории России. То есть препарат должен пройти строгую проверку и официально подтвердить свою эффективность и качество.
По каким критериям БАД считается качественным
- Прежде чем назначить пациенту биоактивную добавку, врач должен быть уверен, что она безопасна. Для этого по новым правилам добавка должна соответствовать обязательным критериям качества.
- Легальность происхождения: у производителя должно быть действующее свидетельство о государственной регистрации (СГР) на каждый продаваемый в нашей стране продукт.
- Участие в системе маркировки: товар должен быть промаркирован и внесен в систему мониторинга для обеспечения полной прослеживаемости оборота.
- Лабораторное подтверждение состава: состав должен соответствовать заявленному в документации, быть подтвержденным результатами исследований в аккредитованных российских лабораториях (национальный стандарт).
- Соответствие нормам ЕАЭС: БАД должен отвечать всем требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Эти критерии отсеивают контрафактную и потенциально опасную продукцию.
При назначении БАДа учитывается его эффективность
Для того чтобы добавка получила "добро" от врача, он должен быть уверен в ее полезности для пациента. А для этого производитель должен подтвердить эффективность своего продукта хотя бы одним из трех способов:
- клинические рекомендации. Информация об эффективности конкретных действующих веществ добавки должна быть включена в действующие клинические рекомендации Минздрава для врачей;
- клинические исследования. Производитель провел собственные серьезные клинические испытания или наблюдения, подтверждающие пользу добавки, и результаты этих исследований задокументированы;
- научные публикации. Данные о положительном влиянии БАДа опубликованы в рецензируемых медицинских изданиях.
Кто имеет право назначать БАД
Назначать БАДы имеют право лечащие врачи, фельдшеры и акушерки (например, работающие в сельской местности в ФАПах) - при условии, что они выполняют обязанности врача.
Врачам категорически запрещено заключать какие-либо соглашения с производителями БАДов о продвижении их продукции, а также принимать от компаний подарки, образцы или денежные вознаграждения за назначения. Следить за этим, как и за правомерностью назначения БАДов, обязан Росздравнадзор. Возможно, привлекут и страховые медицинские организации.
Назначение должно быть подробно задокументировано. В медицинской карте пациента врач обязан указать не только название добавки, но и подробную схему приема (доза, способ, длительность курса), а также четко обосновать, зачем это нужно.
Распространяются ли льготы на получение БАДов
Нет. В перечень льготных лекарственных препаратов БАДы не включены. Государство не распространяет на них льготное лекарственное обеспечение. Это значит, что приобретать назначенные добавки пациенту придется за свой счет.
Задача новых правил - сделать прием БАДов полноценным инструментом улучшения здоровья в дополнение к основной терапии и сократить распространение самолечения и бесконтрольного приема добавок. Квалифицированный врач будет назначать прием БАДа только при наличии показаний.