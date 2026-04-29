Утверждены критерии, по которым врачи будут назначать БАДы пациентам

Правительство утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок - это необходимо для правильного назначения БАДов врачами своим пациентам.

С сентября 2025 года у врачей в России появилось новое право - официально назначать пациентам БАДы в дополнение к основному лечению. Раньше врач мог рекомендовать прием добавок, руководствуясь собственным мнением и знаниями, теперь процесс четко регламентирован, а назначение фиксируется в истории болезни.

По новому порядку выписать можно только добавки, находящиеся в легальном обороте, зарегистрированные на территории России. То есть препарат должен пройти строгую проверку и официально подтвердить свою эффективность и качество.

По каким критериям БАД считается качественным

Прежде чем назначить пациенту биоактивную добавку, врач должен быть уверен, что она безопасна. Для этого по новым правилам добавка должна соответствовать обязательным критериям качества.

Легальность происхождения: у производителя должно быть действующее свидетельство о государственной регистрации (СГР) на каждый продаваемый в нашей стране продукт.

Участие в системе маркировки: товар должен быть промаркирован и внесен в систему мониторинга для обеспечения полной прослеживаемости оборота.

Лабораторное подтверждение состава: состав должен соответствовать заявленному в документации, быть подтвержденным результатами исследований в аккредитованных российских лабораториях (национальный стандарт).

Соответствие нормам ЕАЭС: БАД должен отвечать всем требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Эти критерии отсеивают контрафактную и потенциально опасную продукцию.

При назначении БАДа учитывается его эффективность

Для того чтобы добавка получила "добро" от врача, он должен быть уверен в ее полезности для пациента. А для этого производитель должен подтвердить эффективность своего продукта хотя бы одним из трех способов:

клинические рекомендации. Информация об эффективности конкретных действующих веществ добавки должна быть включена в действующие клинические рекомендации Минздрава для врачей;

клинические исследования. Производитель провел собственные серьезные клинические испытания или наблюдения, подтверждающие пользу добавки, и результаты этих исследований задокументированы;

научные публикации. Данные о положительном влиянии БАДа опубликованы в рецензируемых медицинских изданиях.

Кто имеет право назначать БАД

Назначать БАДы имеют право лечащие врачи, фельдшеры и акушерки (например, работающие в сельской местности в ФАПах) - при условии, что они выполняют обязанности врача.

Врачам категорически запрещено заключать какие-либо соглашения с производителями БАДов о продвижении их продукции, а также принимать от компаний подарки, образцы или денежные вознаграждения за назначения. Следить за этим, как и за правомерностью назначения БАДов, обязан Росздравнадзор. Возможно, привлекут и страховые медицинские организации.

Назначение должно быть подробно задокументировано. В медицинской карте пациента врач обязан указать не только название добавки, но и подробную схему приема (доза, способ, длительность курса), а также четко обосновать, зачем это нужно.

Распространяются ли льготы на получение БАДов

Нет. В перечень льготных лекарственных препаратов БАДы не включены. Государство не распространяет на них льготное лекарственное обеспечение. Это значит, что приобретать назначенные добавки пациенту придется за свой счет.

Задача новых правил - сделать прием БАДов полноценным инструментом улучшения здоровья в дополнение к основной терапии и сократить распространение самолечения и бесконтрольного приема добавок. Квалифицированный врач будет назначать прием БАДа только при наличии показаний.