В Подмосковье спасли мужчину со злокачественной опухолью кожи

Специалисты филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера в Люберцах спасли 55-летнего мужчину со злокачественным новообразованием на коже, которое появилось около двух лет назад. Об этом сообщает телеканал "360".

© РИА Новости

Во время осмотра дерматовенеролог выявил черное образование диаметром около сантиметра. Оно имело неровные края и располагалось на пигментном пятне.

Исследование помогло обнаружить неоднородный цвет, асимметрию и атипичные структуры внутри образования. В результате мужчине поставили предварительный диагноз "меланома", после чего его направили в центр амбулаторной онкологической помощи. Гистология подтвердила диагноз.

«В данном случае своевременное обращение и профессиональная дерматоскопия позволяют нам заподозрить злокачественный процесс на этапе осмотра и незамедлительно маршрутизировать пациента к профильным специалистам», – отметила врач-дерматовенеролог Анна Яровицина.

Благодаря совместной работе врачей удалось начать своевременное лечение. В настоящее время пациент продолжает наблюдаться.

Ранее московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза. 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены. Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы.