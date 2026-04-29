Названы три условия массового распространения малярии в России

Даже при наличии в России комаров — переносчиков малярии устойчивое распространение болезни требует совпадения трех факторов — переносчика, завоза инфекции и подходящих температур, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Павел Амосов.

«Климатические модели последних лет фиксируют смещение зон, пригодных для Anopheles, на север из-за потепления и более мягких зим, однако риск массового распространения малярии по России связан именно с потоком больных из Африки», — добавил биолог.

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается рост интереса российских туристов к поездкам в страны Африки, включая направления южнее Сахары. Этот тренд подтверждается данными исследований, аналитикой туристических сервисов и заявлениями экспертов.