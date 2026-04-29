Севастопольские хирурги спасли мальчика, проглотившего магнитные шарики

В эндоскопическом отделении городской больницы № 5 врачи спасли шестилетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как выяснилось, мальчик проглотил пять неодимовых шариков, два из которых остались в кишечнике. Такие случаи особо опасны во врачебной практике, поскольку парные магниты, как правило, застревают в различных петлях тонкого кишечника, а затем притягиваются друг к другу.

В зажатых с двух сторон стенках кишечника нарушается кровообращение. По этой причине ткани отмирают, образуя свищи - сквозные отверстия.

Родители ребенка без промедления обратились за медицинской помощью. Врачи установили точное место, где застряли магниты и провели операцию. Хирурги Василий Игнатьев и Алексей Ясенев извлекли посторонние предметы и сейчас жизнь ребенка вне опасности. Мальчик поправляется после лечения.