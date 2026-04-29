Академик РАН предположил, что может вызывать неизвестную болезнь в Бурунди

Не исключено, что неизвестную болезнь в Бурунди, которая привела к 5 летальным исходам из 35 случаев заражения, вызывает вирусная кишечная инфекция. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Скорее всего, это кишечная инфекция. А вот какая - ну, прежде всего, наверное, вирусная. Все бактериальные кишечные инфекции мы знаем", - сказал Онищенко.

Он добавил, что точно назвать болезнь пока сложно, нужно подождать, когда будет определен возбудитель. При этом академик отметил, что пока летальность кажется довольно высокой и превышает летальность коронавируса - у него она составляет 2%.

В то же время Онищенко подчеркнул, что в этом вопросе стоит исключить возможность преднамеренного вброса инфекции.

"Я не исключаю, что здесь какие-то испытания проводились. Хотя для боевой рецептуры такая летальность не очень, цинично говоря, эффективная. Но если там действительно обследовали на все виды [инфекции], значит, просто могли скрыть, сказать, ничего не нашли ещё, хотя этот возбудитель мог априори быть известен. Поэтому вот в такой ситуации исключать преднамеренное применение тоже нельзя", - говорит Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что сотрудники ведомства направляются в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания. Вместе с местными специалистами планируется провести исследования проб биологического материала с использованием современных российских тест-систем и реагентов, предназначенных для диагностики более 20 различных инфекций, включая особо опасные геморрагические лихорадки. Также будет доставлено оборудование для проведения оперативных лабораторных исследований.

По данным ВОЗ, первое сообщение о недиагностированном заболевании поступило 31 марта 2026 года. Всего за прошедшее время заразились 35 человек, 5 из них скончались. Симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею, кровь в моче, усталость и боли в животе. В некоторых тяжелых случаях также наблюдались желтуха и анемия. Лабораторные анализы показали отрицательные результаты на вирусы Эбола и Марбург, лихорадку Рифт-Валли, желтую лихорадку и Конго-крымскую геморрагическую лихорадку.