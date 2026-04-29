Врачи извлекли иглу из желудка подростка

Новосибирские врачи спасли девочку, случайно проглотившую иголку.

Школьница обратилась за помощью в Искитимскую центральную районную больницу. Она рассказала, что делала вместе с друзьями стенгазету и держала во рту английскую булавку. Во время смеха девочка не смогла удержать иголку, и она проскользнула в пищевод.

"Все обошлось хорошо. Пациентка, по сути, и не почувствовала иглу, хотя испугалась, конечно, сильно, - рассказала врач-эндоскопист Искитимской ЦРБ Ирина Фролова. - Гастроскопия показала, что игла стоит на выходе из желудка. Инородное тело удалось благополучно извлечь, не травмируя слизистую".

Иглу "поймали" за ушко щипцами эндоскопа и осторожно вытащили наружу.

Врачи отмечают, что им приходится доставать из желудка пациентов инородные тела достаточно часто. Дети обычно глотают мелкие игрушки и монеты, а взрослые - зубные протезы.