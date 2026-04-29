Врачи вылечили пациента с донорским сердцем от рака почки

Новосибирские хирурги избавили от опухоли пациента с ранее трансплантированным органом. Донорское сердце выдержало общий наркоз.

61-летний Владимир Яковлевич из города Братска приехал в Центр Мешалкина на плановое кардиологическое обследование. Уже более 10 лет он живет с донорским сердцем и каждую весну строго по расписанию приезжает к врачам.

Однако на этот раз результаты диагностики были неутешительны. И проблема заключалась вовсе не в сердце. Во время компьютерной томографии у пенсионера обнаружили новообразование в правой почке.

"Опухоль оказалась злокачественной, достаточно крупного размера - около четырех сантиметров, - рассказали в Центре Мешалкина. - Тем не менее мультидисциплинарный консилиум наших специалистов счел, что шансы на успех органосохранной операции велики, если ее не откладывать".

Пациента начали готовить к хирургическому вмешательству.

"Операцию решили выполнять лапароскопическим методом и только с благословения кардиологов под руководством Дмитрия Владиславовича Доронина - после того, как они пришли к выводу, что трансплантированное сердце выдержит общий наркоз, - пояснил хирург-онколог Илья Остальцев. - Мы спланировали резекцию опухоли и буквально через несколько дней осуществили ее".

Врачам удалось сохранить почку, что считается большой удачей для пациента. Впрочем, немалую роль в этом сыграло своевременное обследование. Ведь через несколько месяцев опухоль могла бы увеличиться в размерах, и тогда спасти орган уже не удалось бы.

По заключению врачей, и с сердцем, и с почками на данный момент у Владимира Яковлевича все в порядке. Прогнозы благоприятные.