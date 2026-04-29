Медики спасли малыша с редкой патологией

В Приморье медики Краевой детской клинической больнице № 1 успешно выполнили сложную операцию, устранив редкий врожденный синдром Ледда у новорожденного, сообщает министерство здравоохранения региона.

Синдром Ледда - редкая аномалия, при которой кишечник неправильно поворачивается и фиксируется в утробе. По словам детского хирурга больницы Екатерины Шмыревой, такие случаи единичны - не более одного-двух в год. Для предотвращения осложнений требуется хирургическое вмешательство.

Экстренная операция прошла успешно. Врачи аккуратно развернули кишечник, устранив его непроходимость. Уже через сутки после вмешательства работа желудочно-кишечного тракта малыша нормализовалась. Его перевели из реанимации в неонатальное отделение, где он начал набирать вес. Ультразвуковое исследование подтвердило отсутствие патологии.

В течение года ребенок будет наблюдаться у хирурга и педиатра по месту жительства.