Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума

Число людей с диагнозом ВИЧ в России достигло исторического минимума, сократившись за последние 10 лет вдвое. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что за время реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции эпидемический процесс был взят под контроль и изменилась его динамика. С 2016 года показатель заболеваемости уменьшился в два раза. В 2025 году в стране зарегистрировано 43 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, что почти на 11% меньше, чем в предыдущем году.

При этом расширяется охват антиретровирусной терапией. Так, в конце прошлого года этот показатель достиг 91,8%, превысив установленное Государственной стратегией целевое значение в 90%.

14 марта помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, опровергая сообщения СМИ о том, что терапия ВИЧ и туберкулеза не предусмотрена в программе ОМС, заявил о праве пациентов с этими заболеваниями на бесплатное лечение.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над отечественной вакциной от ВИЧ.