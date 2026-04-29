Врач ударила тревогу: холодная весна разбудит смертельно опасный грипп

Доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова в разговоре с журналистами обратила внимание на парадоксальную сезонную угрозу. Календарная весна пока не спешит радовать устойчивым теплом, а холодные температуры, напротив, создают идеальные условия для циркуляции респираторных вирусов.

По словам специалиста, именно в такие периоды грипп неожиданно напоминает о себе, демонстрируя высокую активность вопреки ожиданиям граждан, уставших от долгой зимы.

Особую группу риска, как подчеркнула Малинникова в беседе с РИА Новости, составляют пациенты с хроническими заболеваниями и различными формами иммунодефицита. Сложившаяся эпидемиологическая картина усугубляется сезонным цветением — аллергический компонент присоединяется к вирусной инфекции, кратно осложняя состояние больного. Такое сочетание способно привести к тяжелым обострениям, включая развитие бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, которые в ряде случаев требуют срочной госпитализации.

Кроме того, эксперт напомнила, что расслабляться рано: эпидемический «шлейф» по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в стране до сих пор не прерван. Случаи заболевания фиксируются стабильно, а профилактика в виде своевременных прививок и соблюдения дистанции остается единственным надежным щитом. Врач призвала россиян не игнорировать базовые меры безопасности, чтобы не подхватить опасную инфекцию на фоне резких перепадов температур.

Ранее Минздрав назвал число россиян с избыточным весом и способ борьбы. Ведомство планирует увеличить число сторонников ЗОЖ в 1,5 раза.