Кардиологи из России помогут Кыргызстану

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из главных причин смертности в КР. Республиканские кардиологи делают все, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Как им помогают российские медики и что самое главное при лечении ССЗ? На эти и другие не менее важные вопросы ответил Талант Эралиев — директор Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова.

© РИА Новости

Высокий показатель

— Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане на данный момент составляет более 50 процентов. Это очень тревожный уровень. К сожалению, он не снижается. Поэтому наша главная задача — найти ответ на вопрос, что еще для этого нужно сделать.

Как мне кажется, один из ключевых моментов — донести до кыргызстанцев информацию о факторах, способствующих развитию ССЗ. Это малоподвижный образ жизни, артериальная гипертензия, неправильное питание, вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем и так называемыми энергетиками. Заболевания сильно помолодели — раньше с такими недугами сталкивались с 45-50 лет, а сейчас уже с 35. У нас есть пациент, который в 26 лет перенес инфаркт. Сейчас обсуждается вопрос о возможной пересадке ему сердца.

Помощь рядом с домом

— Хорошая новость: в республике стартовала масштабная программа "Здоровое сердце". Соответствующий указ уже подписал президент Садыр Жапаров. Программа содержит несколько стратегий. Первая направлена на профилактику ССЗ, вторая — на их раннее выявление, третья — на развитие высокотехнологичной медпомощи.

В каждом регионе республики мы создаем так называемый маршрут пациента, когда больному не надо будет ехать за медицинской помощью в Бишкек. Он сможет, к примеру, сделать коронографию или, при необходимости, стентирование в течение двух-трех часов на месте. В Балыкчи уже работает ангиографическая служба. Жителям Иссык-Кульской, Нарынской областей и восточной части Чуйской области сегодня необязательно ехать за сотни километров в столицу. В ближайшее время такая служба появится в Нарыне, затем в Таласе.

Счет на часы

— При лечении сердечно-сосудистых заболеваний самое важное — время. Счет идет буквально на часы. Чем позже пациент поступает к врачам, тем больше вероятность развития осложнений, которые могут привести к летальному исходу. Сегодня из-за неоказания своевременной медицинской кардиологической помощи мы теряем ежедневно около десятка жизней, что очень много.

Инфаркт — это омертвление участка сердца. Оно происходит потому, что тромб — сгусток крови — перекрывает просвет сосуда. Чем раньше его устранить, тем меньше будет рубец на сердце. Поэтому маршрутизация столь важна в нашей работе. В течение двух часов больному необходимо провести тромболитическую терапию, когда в вену вводят специальный препарат, который растворяет тромб. После такой терапии в течение 12 часов должна быть выполнена коронография, чтобы увидеть анатомию сосудов, понять степень их поражения и определиться с тактикой дальнейшего лечения — будет ли это медикаментозное воздействие, установка стента или аортокоронарное шунтирование.

Три меморандума

— В марте 2026 года мы провели масштабное мероприятие под названием "Миррахимовские чтения", в ходе которых прошла конференция Альянса больниц стран ШОС. Участие в ней приняли кардиологи и хирурги из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Беларуси. Подписаны три меморандума о сотрудничестве с тремя профильными центрами — Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова (Санкт-Петербург), Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (Москва), Национальным научным кардиохирургическим центром Астаны. Договорились с коллегами о повышении квалификации наших врачей. Кроме того, мы ожидаем приезда специалистов из России. Они два-три месяца будут работать у нас, делиться опытом. Это особенно важно в преддверии открытия в Наццентре кардиологии и терапии высокотехнологичного кардиохирургического отделения, в котором будет установлено современное оборудование для оказания медицинской помощи.

Вместе с тем

Кыргызстан обсуждает с Россией создание в республике центра ядерной медицины с собственным циклотронно-радиофармацевтическим производством, продукция которого будет успешно применяться для точного выявления онкологических, кардиологических и неврологических патологий. Проектирование этого объекта планируют в ближайшие месяцы. Откроется центр, как предполагается, к 2030 году. При этом отдельные компоненты проекта уже реализуются по линии Национального центра онкологии и гематологии при участии "Росатома".

Кстати

Министерства здравоохранения Кыргызстана и России подписали план совместных действий по развитию сотрудничества на 2025-2026 годы. Основной упор в нем сделан на подготовку кадров для республики и обмен опытом. Кроме того, в документе оговаривается возможность создания новой многофункциональной больницы в Бишкеке, а также оказания медпомощи гражданам Кыргызстана в российских клиниках.

Как отмечают в минздраве Кыргызстана, республика стремится перенять опыт дружественной страны.

«Медицина в России шагнула далеко вперед, используя в лечении опасных недугов новые технологии», — пояснили в ведомстве.

Большие надежды кыргызская сторона возлагает и на расширение программы прохождения выпускниками медицинских вузов КР ординатуры в больницах России. В приоритете такие направления, как нейрохирургия, онкология, кардиохирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, неонатология, педиатрия, генетика, лабораторная диагностика.