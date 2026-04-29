Вирусолог предупредила об активности гриппа из-за холодов

Холодная весенняя погода способна привести к активизации штаммов гриппа и новому подъёму заболеваемости, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

Её слова приводит РИА Новости.

Врач пояснила, что особенно сильно от заболевания могут пострадать люди с иммунодефицитами на фоне сезонного присоединения аллергического компонента.

По её словам, тяжёлые симптомы способны перерасти в бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь лёгких, поэтому гражданам не стоит забывать о мерах профилактики.

