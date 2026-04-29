Врачи спасли многодетную маму с редким осложнением беременности

Сегодня из Липецкого областного перинатального центра домой вернулись многодетная мама и её новорождённая дочка — оба здоровы и полностью восстановились. История их спасения стала настоящим испытанием для медиков: за жизни пациентки и ребёнка боролись не только липецкие врачи, но и федеральные специалисты.

Будущая мама, ожидавшая четвёртого малыша, попала в перинатальный центр в крайне тяжёлом состоянии. У женщины диагностировали серьёзные проблемы — критические нарушения свёртываемости крови и печёночную недостаточность.

После тщательного обследования врачи поставили непростой диагноз: острая жировая дистрофия печени беременных, также известная как синдром Шихана. Это крайне редкое осложнение — оно встречается лишь в одном случае на 7–16 тысяч родов, а без срочной медицинской помощи угрожает гибелью и матери, и плоду.

Команда анестезиологов‑реаниматологов отделения Александра Буганова сработала оперативно: врачи своевременно провели родоразрешение и сумели остановить начавшееся кровотечение. В результате малышка появилась на свет здоровой и доношенной.

Но борьба за жизнь мамы только начиналась: более двух недель женщина провела в реанимации. Медики шаг за шагом добивались улучшений — им удалось купировать печёночную недостаточность, восстановить гемостаз и не допустить развития других опасных осложнений.

В этом непростом процессе неоценимую помощь оказали коллеги из областной клинической больницы и областной инфекционной больницы, а также федеральные эксперты из НМИЦ Кулакова — профессор Дмитрий Маршалов и старший научный сотрудник Иван Шолин, которые специально приехали в Липецк, чтобы помочь спасти жизнь многодетной мамы.

Теперь всё позади: семья воссоединилась, мама и дочка вернулись домой. Они поблагодарили коллектив анестезиолого‑реанимационного отделения, акушеров, неонатологов и трансфузиологов за профессионализм и самоотверженность. А министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина поблагодарила федеральных коллег за бесценную поддержку в этой сложной ситуации.