Мурашко рассказал о выживаемости онкопациентов в России

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России в первые пять лет с момента постановки диагноза достигла 67%, что является историческим максимумом, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Федеральном центре медицины катастроф.

«Пятилетняя выживаемость сегодня на историческом максимуме, она достигла 67% и превысила ожидаемое значение», — подчеркнул Мурашко.

Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн назвал 65 лет средним возрастом заболевания раком в России.