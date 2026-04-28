Мурашко рассказал о выживаемости онкопациентов в России

Выживаемость онкопациентов в России в первые пять лет от диагноза достигла 67%
Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России в первые пять лет с момента постановки диагноза достигла 67%, что является историческим максимумом, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Федеральном центре медицины катастроф.
«Пятилетняя выживаемость сегодня на историческом максимуме, она достигла 67% и превысила ожидаемое значение», — подчеркнул Мурашко.
Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн назвал 65 лет средним возрастом заболевания раком в России.