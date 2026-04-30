Почему медики скорой имеют право ходить без бахил в квартире

Юрист Юсуфов объяснил, почему сотрудники скорой помощи не обязаны разуваться и надевать бахилы в вашем доме.

© Vse42.ru

Сотрудники выездных медицинских бригад не обязаны ни надевать бахилы, ни разуваться, когда приезжают к пациентам домой. Об этом медицинский юрист Асад Юсуфов рассказал в беседе с "Абзацем", комментируя нередкие споры между врачами и хозяевами квартир.

Как отметил эксперт, требования жильцов использовать бахилы для обуви не имеют законных оснований и, более того, могут реально угрожать жизни пациента из-за потерянного времени. Эксперт уточнил, что в случаях, когда человеку нужна срочная помощь (например, при инфаркте или инсульте) задержка даже на считаные минуты может обернуться трагедией.

– Законодательно никакой обязанности для врачей и фельдшеров скорой помощи надевать бахилы нет. Если фельдшер приезжает на прием и хозяин квартиры не пускает его с порога, требуя надеть бахилы, то эти требования незаконны, – сказал правозащитник.

Он также указал на возможные правовые последствия для тех, кто мешает медикам попасть к больному. Теоретически подобные действия могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Промедление может закончиться тем, что человек останется инвалидом или вовсе погибнет. Теоретически подобные действия способны стать поводом для заведения уголовного дела, передает телеканал "Саратов 24".