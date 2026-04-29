Врачи спасли девочку с редкой инфекцией после царапины котенка

В Подмосковье врачам удалось спасти девочку, у которой из-за обычной царапины, нанесенной котенком, началось поражение внутренних органов. Подробности сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Ребенка в критическом состоянии доставили бригадой скорой помощи в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. У девочки температура поднялась почти до 40 градусов, к этому добавились сильнейшая слабость и признаки кишечного расстройства. Выяснилось, что незадолго до этого семья взяла на улице бездомного котенка, которого никто не осматривал и не прививал.

Диагноз, поставленный медиками, оказался редким — диссеминированный бартонеллез. Бактерии, находившиеся под когтями животного, проникли в кровоток и распространились по всему детскому организму. На УЗИ специалисты обнаружили, что печень и селезенка девочки буквально покрыты множественными гнойными очагами — их насчитали около 20. Для подтверждения предположения потребовалось сделать пункцию печени.

Пациентке назначили внутривенную антибактериальную терапию, состоящую из комбинации препаратов. Температуру удалось нормализовать за несколько дней, а воспалительные очаги постепенно исчезли. В настоящее время девочка выписана домой и находится под наблюдением участкового педиатра. При этом котенок, который стал причиной заболевания, вопреки всему совершенно здоров и продолжает жить в той же семье.

Ранее в клинике Рошаля в Москве провели сложнейшую хирургическую операцию. Двухмесячному ребенку удалили крупную опухоль мозга. Образование находилось в труднодоступном месте рядом с жизненно важными отделами мозга, поэтому работать приходилось с ювелирной точностью. Проводили операцию под микроскопом, тонкими инструментами, чтобы не повредить нежные ткани мозга.