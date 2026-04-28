Акушер-гинеколог АО «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала в беседе с «Чемпионатом», когда отрицательный резус-фактор может быть опасен. По её словам, в первую очередь особого внимания со стороны врачей требуют беременные. Резус-конфликт может провоцировать серьёзные осложнения.

«Резус-конфликт матери и плода представляет собой сложный иммунологический процесс, возникающий при несовместимости крови по резус-фактору. Это явление развивается исключительно у резус-отрицательных женщин, вынашивающих резус-положительного ребёнка», — сказала эксперт.

Первичная сенсибилизация обычно происходит при родоразрешении, когда значительное количество фетальной крови попадает в материнский кровоток. Клинические проявления резус-конфликта варьируют от лёгкой гемолитической анемии до тяжёлых форм гемолитической болезни новорождённых.