Лучшая в мире: как изменилась скорая помощь в Москве

28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Сотрудники этой службы каждый день спасают тысячи жизней. Как меняется московская скорая, узнала «Вечерняя Москва».

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова — крупнейшая в Европе медицинская организация. Здоровье горожан круглосуточно охраняют более 1000 бригад, оснащенных самым современным оборудованием.

«Ежедневно они совершают около 12 тысяч выездов к пациентам, это примерно четыре миллиона выездов в год», — рассказал главврач станции Николай Плавунов.

Оборудование скорых регулярно обновляется.

«Сегодня внутри автомобилей аппараты экспертного класса: дефибрилляторы-мониторы с функцией дистанционной передачи данных, аппараты искусственной вентиляции легких, устройства для автоматических компрессий и даже УЗИ — современные технологии позволяют проводить процедуру ультразвуковой диагностики прямо в салоне скорой», — поделился он.

В этом году на службу медикам поступят 500 автомобилей скорой помощи нового поколения для общепрофильных бригад. Николай Плавунов рассказал, что машина практически полностью изменилась, стала удобнее и комфортнее как для пациента, так и для бригады медиков. На новом автомобиле уже работает фельдшер Анастасия Исаева. В профессии она шесть лет. Училась в медицинском классе московской школы, потом получила медобразование и сразу пришла на скорую помощь.

Новая машина, по словам Анастасии, стала более просторной и функциональной. Казалось бы, мелочь, но потолок стал выше, появилось поворотное кресло для врача.

«Поменялись крепления для оборудования и полочки, на которых оно располагается. Теперь аппараты легко снимать, закреплять, — поделилась она. — Любое наше действие — это время, которое важно потратить на спасение человека».

В арсенале бригады появилось и новое оборудование — первый отечественный аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации. Он разработан столичным производителем. А еще в автомобиль добавили разъемы для USB-зарядок. Ведь медики работают сутками, и возможность подзарядить гаджеты крайне актуальна.

Анастасия Исаева также поделилась, что каждый ее рабочий день не похож на предыдущий.

«Это мне нравится в работе, — сказала фельдшер. — Когда еду на вызов, всегда настраиваю себя на то, что надо быть готовой к любому развитию событий, в том числе к оказанию экстренной помощи. Однажды ехали к беременной женщине, у которой начались схватки. В итоге роды оказались стремительными, и я приняла их прямо в квартире. На свет появился здоровый мальчик».

Кстати, медики знают заранее повод к вызову, могут посмотреть медкарту пациента в планшете, изучить анамнез. Это очень помогает в работе.

Прямая речь

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: