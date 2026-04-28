Геронтолог перечислил прокси-болезни старения

Повышенное давление, атеросклероз и ожирение увеличивают биологический возраст человека.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель директора Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Андрей Ильницкий.

«Медицина долголетия основана на двух вещах. Первое — это выявление так называемых прокси-болезней старения. Например, повышенное давление или атеросклеротическая болезнь, или ожирение. Если есть эти или другие заболевания, то тогда можно сказать, что у этого человека есть опережение биологического возраста. Но беспокоиться по этому поводу не стоит, нужно просто вовремя обращаться к докторам, и у человека происходит нормализация биологического и паспортного возраста. Второе направление — это медицина образа жизни. То есть правильная физическая активность, правильное питание, хороший сон, социализация. Это всё вносит свою лепту, что включаются положительные гены, а включаются отрицательные. Это называется эпигенетика. И поэтому паспортный возраст и биологический станут соответствуют друг другу».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина «здорового долголетия». Он также назвал важной приобщенность людей к культуре и спорту. Министр уточнил, что для диагностики предрисков разных заболеваний в стране создают центры медицины здорового долголетия.