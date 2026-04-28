В России предложили закрепить «зеленый коридор» для пациентов с онкологией

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с предложением на законодательном уровне закрепить автоматический «зеленый коридор» для пациентов с онкологией. Благодаря инициативе люди будут тратить меньше времени на бюрократию.

Когда у человека подозревают рак, каждый потерянный день может стоить жизни. Сроки в законах прописаны, но сам человек вынужден бегать по кабинетам, выбивать направления, записываться на обследования, — отметил парламентарий.

По словам Иванова, онкология — очень серьезный диагноз, где каждый потерянный день может стоить жизни, передает Life.ru.

В законодательстве прописано, что консультация онколога должна состояться не позднее трех рабочих дней с момента выдачи направления. Но на его получение у пациентов уходит слишком много времени, которое отнимает бюрократия.

