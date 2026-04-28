В Роспотребнадзоре сообщили о числе обращений к врачам из-за укусов клещей

Более 18 тыс. россиян с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей, это в три раза превышает показатель двухнедельной давности. Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в "Максе".

Две недели назад сообщалось, что с начала сезона в медицинские организации обратилось более 6 тыс. граждан в связи с укусами клещей.

«В Российской Федерации более 1,6 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 18 тыс. граждан в связи с укусами клещей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что в целях профилактики проводятся акарицидные обработки территорий — в 2026 году запланировано обработать 166 тыс. га. В ряде регионов обработки были приостановлены в связи с непогодой.

В ведомстве напомнили, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды. Самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация.