Хирурги удалили гигантскую опухоль щитовидки через разрез под губой

17-летней пациентке из Костромской области повезло дважды. Во-первых, опасную находку — опухоль щитовидной железы диаметром три сантиметра — обнаружили случайно, на плановом УЗИ, хотя болезнь протекала абсолютно бессимптомно. Во-вторых, для операции девушку направили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, где хирурги подумали не только о том, как тщательно удалить новообразование, но и сделать это без ущерба для внешности.

Обычно, чтобы добраться до щитовидной железы, пациенту рассекают шею. Но даже после самой искусной операции на коже навсегда остается заметный рубец — тяжелое напоминание о болезни. Врачи РДКБ предложили альтернативу: удалить пораженную долю органа, не прикасаясь к шее, с использованием малоинвазивных технологий.

«Впервые в нашей практике мы выполнили такое вмешательство трансорально — это позволяет избежать видимых хирургических рубцов на шее и облегчить процесс послеоперационного восстановления, — объяснил "РГ" заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ, доктор медицинских наук Александр Кугушев. — Через несколько небольших разрезов под нижней губой мы ввели эндоскопические инструменты и под видеоконтролем сформировали полость, которую заполнили воздухом. Таким образом удалось получить полную визуализацию щитовидной железы и всех прилежащих структур».

Однако в реальности вмешательство пошло по еще более сложному сценарию. Когда хирурги аккуратно выделили долю железы, пораженную фолликулярной аденомой, выяснилось: фрагмент опухоли слишком велик, чтобы извлечь его через рот, не травмировав мягкие ткани. Тогда было принято еще одно инновационное решение — второй, совершенно незаметный микроразрез сделали в естественной складке подмышечной впадины. Через этот подкожный "тоннель" опухоль успешно эвакуировали.

Результат превзошел ожидания: гистология подтвердила доброкачественный характер опухоли, а значит, девушке не нужно дополнительное лечение — оставшаяся здоровая доля щитовидной железы сама справится с выработкой гормонов. Уже через неделю пациентку выписали домой.

Этот случай — яркий пример глобального тренда в современной хирургии. Хирурги все чаще ставят перед собой двойную цель: не просто спасти орган или удалить опухоль, но и сохранить внешний вид человека, его привычную жизнь и уверенность в себе. Потому что настоящее качество жизни после выздоровления начинается с того, что, глядя в зеркало, пациент не видит на своем теле следов тяжелой борьбы с болезнью.