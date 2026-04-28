Доктор ответил, что может появиться в кишечнике после 50 лет

Частые запоры после 50 лет могут привести к тому, что в кишечнике образуются карманы — выпячивания стенки кишечника, которые формируются в ее наиболее слабых участках, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

С медицинской точки зрения эти карманы называются дивертикулами. Основной механизм их образования связан с повышением внутрикишечного давления. Чаще всего это происходит у людей, рацион которых беден пищевыми волокнами.

«Недостаток клетчатки приводит к хроническим запорам. Человеку приходится тужиться во время дефекации, давление внутри кишечника повышается, и со временем формируются дивертикулы. Дополнительную роль играет малоподвижный образ жизни: при низкой физической активности снижается моторика кишечника, замедляется перистальтика, что также способствует развитию запоров. Важно отметить, что малоподвижность часто сочетается с избыточной массой тела, а лишний вес является дополнительным фактором риска. Существенное значение имеют и возрастные изменения. Все эти факторы обычно складываются вместе, поэтому дивертикулы чаще формируются после 50 лет», — рассказал доктор.

Такое состояние может протекать бессимптомно, проявляться клиническими симптомами или приводить к осложнениям. Обнаружить дивертикулы можно только при инструментальном обследовании, прежде всего при колоноскопии.

«Хронический запор играет двойную роль: он способствует образованию дивертикулов и одновременно повышает риск их воспаления. В дивертикулах могут задерживаться каловые массы, что приводит к развитию воспалительного процесса — дивертикулита. С возрастом ухудшается кровоснабжение кишечной стенки, поэтому воспаление возникает легче и может распространяться быстрее. В большинстве случаев такие карманы располагаются в левых отделах толстого кишечника, чаще всего в сигмовидной кишке. Основной симптом — боль в левой нижней части живота. Обычно она ноющая или тянущая, не спастического характера. Часто повышается температура тела — от субфебрильных значений до 39°C. Высокая температура может указывать на выраженное воспаление или развитие осложнений», — заметил врач.

Лечение острого дивертикулита в большинстве случаев проводится в условиях хирургического стационара. Основой терапии является антибактериальное лечение, направленное на подавление инфекции и купирование воспаления. Хирургическое вмешательство применяется только при осложнениях — таких как перфорация кишечника или массивное кровотечение.