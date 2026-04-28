В «Склифе» рассказали о процедуре пересадки рук

Трансплантация кистей рук в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве осуществляется на базе отделения трансплантации почки и поджелудочной железы из-за необходимости подбора сложной иммуносупрессивной терапии. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор института Сергей Петриков.

«У нас эти операции проводятся на базе отделения трансплантации почки и поджелудочной железы, потому что основной этап в трансплантации — это даже не этап оперативного вмешательства. Это очень важно, кропотливо, это требует очень много сил и умений, но основное свое время пациенты потом проводят при подборе иммуносупрессивной терапии, в мониторинге возможных кризисов отторжения и так далее. И так как иммуносупрессивная терапия у пациентов после трансплантации кисти похожа на терапию пациентов после трансплантации почки, соответственно, на базе этого отделения мы и начали все эти операции», — сказал он.

По его словам, в операции принимают участие специалисты разного профиля: пластические хирурги, микрохирурги, трансплантологи.

«Это такая многопрофильная история. И потом очень много специалистов занимается в послеоперационном периоде этими пациентами. Реаниматологи, врачи лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики, реабилитологи. Если всех перечислять, то практически весь состав института и занимается», — пояснил Петриков.

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского первым в России запустил программу аллотрансплантации кистей рук. В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса — восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.