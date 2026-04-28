В российском городе освоили методику замены изношенных имплантатов

Еще недавно пациентам Юга России с нестабильностью эндопротезов и с большими дефектами костной ткани в области искусственных суставов приходилось ехать в Москву или Санкт-Петербург либо приобретать необходимые имплантаты за свой счет, что чрезвычайно дорого. Ревизионное эндопротезирование с дефектами костной ткани — так называется повторная замена искусственного сустава — считалось операцией высочайшей сложности, доступной лишь столичным клиникам. Теперь такую помощь можно получить и в Ростове.

Травматологи РостГМУ Минздрава России успешно освоили методику замены изношенных имплантатов, в том числе с использованием передовых 3D-технологий. Проблема износа суставных протезов стоит остро: искусственный сустав, установленный 20-25 лет назад, со временем разрушается, возникают дефекты костной ткани, человек снова испытывает мучительные боли.

«Раньше такие пациенты оказывались в тяжелейшем положении, — рассказывает заведующий отделением ортопедии и травматологии Алексей Елфимов. — Первичный протез установлен давно, он износился, кость повреждена или вовсе отсутствует. Обычный имплантат уже не подойдет — нужен индивидуальный подход. Такие операции требуют особой квалификации хирурга, индивидуальных имплантатов и специального оборудования».

Настоящим прорывом стали имплантаты, изготовленные на 3D-принтере. Для каждого пациента создается индивидуальная конструкция из пористого титана, которая точно учитывает все особенности поврежденной кости. Сначала врачи проводят компьютерную томографию в специальном режиме, затем моделируют трехмерное изображение, по которому принтер печатает протез.

«Это высокотехнологичные операции, которые долгое время были доступны только в крупных федеральных центрах, — продолжает Елфимов. — Мы начали их делать во втором полугодии прошлого года в рамках ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) и уже провели несколько успешных вмешательств. Результаты обнадеживающие».

Например, у одной из пациенток полностью восстановили тазобедренный сустав с помощью напечатанного имплантата, предварительно устранив серьезные дефекты костной ткани. Женщина годами не могла нормально ходить, передвигалась при помощи костылей, жила на обезболивающих. Теперь она вернулась к обычной жизни.

Помимо замены изношенных протезов ростовские врачи освоили и другие сложные методики. Например, лечение инфекций в области искусственного сустава. Инфекция может годами дремать в организме, а затем с током крови добраться до имплантата. В таких случаях устанавливают специальные спейсеры с антибиотиками, что обеспечивает ремиссию.

Появилась в арсенале ростовских травматологов и малоинвазивная методика снижения болей при артрозе коленного сустава. Через микрокатетер в сосуды вводят препарат, который блокирует кровоснабжение патологического участка и значительно уменьшает боль. Это позволяет подготовиться к основному вмешательству.