Минздрав разрешит клиникам применять генотерапию до регистрации

Минздрав России выступил с инициативой, которая может серьёзно ускорить доступ пациентов к самым современным методам лечения. Ведомство предлагает разрешить медицинским организациям применять некоторые экспериментальные препараты ещё до того, как они пройдут полную государственную регистрацию. В первую очередь нововведение коснётся генотерапевтических лекарственных средств — в том числе разработок против онкологических заболеваний.

Соответствующий законопроект уже подготовлен и опубликован для общественного обсуждения. Согласно документу, перечень лекарств, допускаемых к использованию вне стандартной регистрационной процедуры, планируется расширить. Ранее подобные послабления действовали лишь для некоторых радиоактивных фармпрепаратов, а также для медикаментов, которые пациенты самостоятельно ввозили из-за границы для личного применения.

Новый порядок наделяет больницы правом самостоятельно проводить исследования таких лекарств, обеспечивать их хранение и непосредственно применять. Правда, для этого медорганизациям придётся оформлять специальные разрешения. Конкретные правила получения таких допусков, а также порядок использования и контроля за оборотом экспериментальных препаратов позже пропишет правительство отдельными нормативными актами.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя инициативу, отметил, что она может существенно ускорить внедрение передовых методик в клиническую практику. По его словам, речь идёт в том числе об онковакцинах — персонализированных препаратах, создаваемых под конкретного пациента, классическая трёхэтапная система испытаний для которых малоэффективна. Упрощение бюрократических процедур позволит быстрее получать такие лекарства тем, кто ждать просто не может.

Ранее Минздрав ускорил процедуру тестирования на ВИЧ.