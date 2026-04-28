Как распознать наследственную болезнь до ее первых симптомов

Если в семье нет наследственных патологий, любой человек может обследоваться на носительство, например, при планировании беременности. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, заведующая центром по лечению редких заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Юлия Коталевская.

Что касается новорожденных, раньше их проверяли всего на пять болезней, а сейчас — на 38, напомнила специалист.

«Если ребенок здоров, родителям просто не звонят. Если он попадает в группу риска, проводят дополнительные тесты. При подтверждении диагноза малыша сразу направляют к профильным специалистам и назначают лечение», — объяснила Коталевская.

Она подчеркнула, что можно распознать наследственную болезнь до ее первых симптомов, и чем раньше — тем лучше.

Доцент кафедры госпитальной хирургии НовГУ Митхат Гасанов до этого отмечал, что традиционно главным виновником хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) называют курение. Однако, по его словам, из всех длительно курящих людей ХОБЛ развивается всего у 25%, при этом наследственность определяет риск ХОБЛ на 60%.